Jo Brouns: 'Als ze ons uit de regering willen duwen, moeten ze het maar zeggen'

- De crisis is compleet, de chaos zo mogelijk nog groter. Als de andere partijen ons uit de regering willen duwen, moeten ze het maar zeggen, zo zegt Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns in een gesprek met TV Limburg.- Met Zuhal Demir en Jo Brouns als hoofrolspelers zal de crisis niet zonder gevolgen zijn voor de politieke verhoudingen in Limburg. We vragen uitleg aan onze politieke journalist Luc Moons.- De Vlaamse regering heeft wel een toekomstplan goedgekeurd voor vier Limburgse ziekenhuizen. Prioriteit is basiszorg dicht bij huis in een provincie die sterk getroffen wordt door vergrijzing.- In het natuurgebied De Maten, dat zich uitstrekt over de gemeenten Genk en Diepenbeek, is te zien waarom een stikstofakkoord nodig is.- En de Peltse bakker Berre Ceuppens wordt tweede op het wereldkampioenschap bakken in Japan.