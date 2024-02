Een vrachtwagenbestuurder is levensgevaarlijk gewond nadat hij inreed op de staart van de file door boerenprotest. In de file die ontstaan is door het boerenprotest is rond 12.15 uur een zwaar ongeval gebeurd. Ter hoogte van Industrie Zolder-Lummen is een vrachtwagen ingereden op de staart van de file. De bestuurder van de vrachtwagen zit gekneld in zijn cabine. Hij is in levensgevaar. De weg is versperd.