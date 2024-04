- Buschauffeurs klagen de krakkemikkige toestand aan van de wegen rond het station in Hassselt. Het asfalt ligt vol met putten en dat is ook voor andere weggebruikers gevaarlijk en vervelend.- De kans is groot dat de Einstein Telescoop naar hier komt. Onze regio kan de beste papieren voorleggen, zegt gouverneur Jos Lantmeeters in een gesprek met TV Limburg.- De Spar in Beringen is de meest klantvriendelijke winkel van Vlaanderen. We gaan op zoek naar het geheim achter de glimlach van de medewerkers.- In Genk is er ongenoegen over de nakende verhuis van de donderdagmarkt. Dat blijkt uit een nieuwe aflevering van de TVL-reeks Van Alle Markten Thuis.- En we volgen de training van Belisia Bilzen in de aanloop naar de topper tegen Sporting Hasselt. De wedstrijd is zaterdag live te zien op TV Limburg.