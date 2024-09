Jo Brouns: 'We verwachten nieuwe voorstellen van formateur Diependaele'

- De onderhandelaars voor de vorming van de Vlaamse regering komen morgen opnieuw samen. Jo Brouns roept de N-VA op om nieuwe voorstellen op tafel te leggen. Zuhal Demir zegt dat CD&V en Vooruit eerlijk moeten zijn met de kiezer als ze de onderhandelingen over de gemeenteraadsverkiezingen willen tillen.- De stedelijke Humaniora in Dilsen-Stokkem stelt reservekledij ter beschikking van leerlingen die hun maandstonden hebben. Het initiatief kan rekenen op veel bijval.- Het Leonhuis in Hasselt is dringend op zoek naar vrijwilligers die kwetsbare leerlingen wil helpen met huiswerkbegeleiding.- De Universiteit Hasselt gaat skaters informeren over hun rechten en plichten in het verkeer. De regels voor skaters zijn erg ingewikkeld en bij veel mensen onbekend.- En op de Paralympische Spelen in Parijs wint Tim Celen een bronzen medaille in de tijdrit.