Jo Brouns wil Einstein telescoop en garanties voor de boeren in Vlaams regeerakkoord

- In de mergelgroeven in Riemst is een enorm drugslaboratorium ontdekt. Het amfetaminelab was toegankelijk via een schacht onder de kelder van een woning. We gaan live naar Riemst.- De 6-jarige jongen die in Hasselt op zijn step werd aangereden door een bus van De Lijn, is buiten levensgevaar.- Toponderhandelaar Jo Brouns wil bij de vorming van een nieuwe Vlaamse regering de Einstein-telescoop, het onderwijs en garanties voor de boeren uit de brand slepen voor Limburg.- Het Sportpaleis Antwerpen bijt in het zand bij zijn protest tegen de bouw van de Corda Arena in Hasselt. Na het bouwverlof starten de werken aan de hoogtechnologische arena voor topevents.- En België - Israël wordt in geen geval in het stadion van KRC Genk gespeeld. Door de oorlog in Gaza kan ook Genk de veiligheid niet garanderen.