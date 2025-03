Jo Brouns wil met beverplan populatie beschermde diersoort onder controle krijgen

- België stuurt mogelijk dit jaar al F16's naar Oekraïne. Volgens Europees parlementslid Wouter Beke zal er niet snel een einde komen aan de agressie van Rusland tegen Europa.- Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt opnieuw twee leeuwen op uit het oorlogsgebied in Oekraïne.- In het moordonderzoek naar Heidi De Schepper in Balen zetten speurders virtual reality technologie uit Limburg in om het lichaam van het slachtoffer te vinden.- Limburg heeft nauwelijks nog ruimte voor nieuwe bedrijven. Volgens een prognose van werkgeversorganisatie VOKA is er over vier jaar geen industriegrond meer beschikbaar in onze provincie.- En waarom wordt een 100-jarige boom gekapt in Hasselt?