Jo Brouns wil ruim 18 miljoen terugvorderen van Sappi dat 644 mensen op straat zet

"Als je te snel rijdt, zie je minder". In Hasselt heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters de nieuwe snelheidscampagne in het verkeer op gang getrapt. Snelheid is één van de drie killers. Vorig jaar schreef de federale politie in Limburg 517.000 boetes uit voor overdreven snelheid. Ondanks dat, is de Limburger hardleers. In een zone 50 rijdt 42 procent te snel, in een zone 30 is dat 79 procent. Wat de gevolgen daarvan zijn, kon de minister zelf ervaren achter het stuur van de rijsimulator van het IMOB, het Instituut voor Mobiliteit van de UHasselt.