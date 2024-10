Jo Feytons is eerste burgemeester van fusiestad Tongeren-Borgloon, An Christiaens neemt na drie jaar over

In de fusiestad Tongeren-Borgloon is de kogel door de kerk en wordt Jo Feytons burgemeester. Hij zal de sjerp na 3 jaar afstaan aan An Christiaens. Samen wonnen ze met het kartel TongerenBorgloon.nu de verkiezingen. Het kartel sluit een coalitie met Vooruit.Jo Feytons was bij de verkiezingen de absolute stemmenkampioen met 2321 voorkeurstemmen. Dat waren er een pak meer dan lijstduwer Patrick Dewael. Dewael trok zijn lessen en gaf zijn ambitie om de eerste fusieburgemeester van Tongeren-Borgloon te worden op. Meteen lag de weg open voor Feytons om burgemeester te worden. Het stond in de sterren geschreven dat hij een coalitie zou vormen met Vooruit. Dat is ook gebeurd. Met 24 van de 35 zetels wordt een ruime meerderheid gevormd. TongerenBorgloon.nu krijgt 6 mandaten, coalitIepartner Vooruit 4. Na 3 jaar geeft Jo Feytons de fakkel door aan An Christiaens.