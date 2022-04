Johan Danen dient resolutie in om tienermoeders op school te beschermen

Er zijn plannen voor een hotel aan het gerechtshof in Hasselt, als onderdeel van de grote werken die op stapel staan in de stationsbuurt in Hasselt. Het plan van mobiliteitsschepen Marc Schepers voor de stationsomgeving is aangenomen door de gemeenteraad. Er komt een centraal park voor het station. Het busplein schuift op. De Bampslaan wordt dé wandel- en fietsroute van het centrum van Hasselt naar het station. Auto's blijven er rijden, het busverkeer wordt zo veel mogelijk geweerd. Over het spoor wordt er een fiets- en voetgangersbrug aangelegd naar Runkst. De herinrichting begint nog deze legislatuur, dat is ten laatste in 2024. De eerste bouwwerken voor enkele vastgoedprojecten zullen nu al starten.