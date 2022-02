Johan Sauwens geen schepen in Bilzen, wel voorzitter van De Lijn

In Lanaken is een schrijnend geval van dierenverwaarlozing aan het licht gekomen. In een huis in de Wijngaardstraat zijn meer dan 100 honden aangetroffen. De inval gebeurde na klachten uit de buurt. Een man en een vrouw zijn aangehouden. De vrouw had zich in de slaapkamer verschanst en werd daar door de politie gevonden. In 2018 werden in hetzelfde huis al eens 40 honden weggehaald. De inbeslaggenomen dieren zijn overgebracht naar het dierenasiel van Kinrooi.