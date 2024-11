Sinds gisteren zitten de federale onderhandelaars voor het eerst weer samen over de socio-economische thema’s. De Arizona-partijen onderhandelen vanaf nu zeven dagen op zeven. Bij ons zit Johann Leten van werkerversorganisatie VOKA Limburg. Zij zijn niet te spreken over het feit dat er nog geen regering is. "We zitten in woelige tijden. We gaan naar een moeilijk economische toestand."