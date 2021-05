John van den Brom droomt van de titel met Racing Genk maar beseft dat de weg nog lang is

Special Olympics Belgium (SOB), de organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking, lanceert samen met gaststad Brussel de tweede editie van de Special Olympics Belgium Virtuele Spelen. Burgemeester Penxten van Alken ondertekende samen met nog acht andere gemeenten het solidariteitscharter van SOB in de Maison Patricienne in Brussel, in aanwezigheid van mevrouw Houba, Brussels Schepen van Cultuur. Op vrijdag 14 mei vindt de tweede editie van de Special Olympics Belgium Virtuele Spelen plaats als alternatief voor de fysieke Nationale Spelen. De live Openingsceremonie is deze vrijdag om 10u te volgen is op de Facebook-pagina van Special Olympics Belgium. De organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking wil van deze tweede editie van de Virtuele Spelen het grootste gratis online inclusief evenement van België ooit maken. Iedereen kan deelnemen in 11 verschillende sportdisciplines en kan zelf bepalen hoe intensief, welke sporten, met welk materiaal, op welke locatie, hoeveel tijd ze eraan willen spenderen, wanneer en met wie – alleen of met collega’s of vrienden.