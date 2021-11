John van den Brom heeft nooit twijfel gevoeld

Er is een samenwerking in de maak tussen twee Limburgse eersteklassers in het volleybal. Namelijk Tectum Achel en Ladies Volley Limburg. De eerste aanzet daartoe werd gisteren gegeven met een gezamenlijke ploegvoorstelling bij Tectum Group in Genk. Daar kregen we ook meer tekst en uitleg over hoe de beide voorzitters van de clubs concreet de krachten willen bundelen.