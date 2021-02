Waar ze in het enkelspel van droomde, is Elise Mertens wel gelukt in het dubbel. De Hamontse pakte samen met haar Wit-Russische collega Aryna Sabalenka de Grand Slam-titel op de Australian Open. In de finale waren de twee te sterk voor het Tsjechische duo Krejcikova-Siniakova met 6-2 en 6-3. Voor Mertens en Sabalenka is het al de tweede Grand Slam-titel in het dubbelspel.