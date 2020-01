Jolanda uit Beringen tovert eten om tot kunstwerk

In het Natuurhulpcentrum hebben ze al een eerste zeldzame gast over de vloer. Afgelopen vrijdag, 3 januari, brachten vogelkijkers er een onderkoelde en verzwakte lepelaar binnen. De vogelkijkers merkten de lepelaar op toen ze wandelden in De Luysen te Bree. Ze hadden meteen door dat de vogel in de problemen zat. Het dier lag plat op het koude slik en bewoog nog amper. Ze verwittigden de conservator die prompt zijn lieslaarzen aantrok en de vogel uit het koude water haalde. Toen de vogel in het Natuurhulpcentrum aankwam, had hij een lichaamstemperatuur van amper 36 graden, terwijl dat bij vogels rond de 40 moet zijn. Opwarmen was dus de boodschap en als tweede stap electrolyten (vocht) toedienen. De vogel knapte na enkele uren al op, maar heeft nog een lange weg te gaan. Lepelaars zijn, omwille van hun specifieke manier van ‘jagen‘, moeilijk aan het eten te krijgen in gevangenschap. In de natuur zeeft de vogel met zijn lepelvormige bek voedsel uit het water. Maar dat kan hij enkel in de revalidatiekooien in open lucht van het Natuurhulpcentrum en daar is hij momenteel nog te zwak voor. Daarom werd, in overleg met de dierenartsen, beslist om de lepelaar de eerste dagen te blijven sonderen zodat hij voldoende aansterkt.