Jonas De Roeck is volgend jaar geen hoofdcoach meer van STVV

Voor de tweede wedstrijd op rij heeft Racing Genk de overwinning in de slotminuut laten liggen. Tegen Charleroi was het Aidoo die miste, gisteren tegen Gent was Pozuelo aan de beurt. Hij miste oog in oog met de Gentse doelman Kalenic, waardoor Genk bleef steken op een 0-0 gelijkspel. En dat na een matige wedstrijd, waarin Genk de beste kansen had.