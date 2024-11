In de Champions League volleybal heeft Greenyard Maaseik gisteren met 0-3 verloren van Berlijn. Het is de tweede nederlaag van de Maaseikenaren in de Champions League. Maaseik was een maatje te klein voor de Duitse landskampioen, al kon het wel bijna de derde set winnen. Voor de coach van Berlijn, Joel Banks, was het een blij weerzien met de Steengoed Arena. De man die Maaseik aan de landstitel hielp in 2018 en 2019 beleefde een emotionele avond.