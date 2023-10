Dit weekend wordt er opnieuw gevoetbald in de Jupiler Pro League. Na de interlandbreak krijgt Racing Genk zondag het bezoek van KV Mechelen in de Cegeka Arena. Genk is nog altijd op zoek naar de eerste overwinning in de competitie in eigen huis. En dat is opmerkelijk na 10 speeldagen. Zondag zijn er tegen Mechelen alvast geen excuses, want alle internationals kwamen zonder blessures terug van de nationale ploegen.