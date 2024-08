Zaterdag begint voetbalclub Patro Eisden op het veld van RWDM aan het seizoen in de Belgische tweede klasse. De club is gezond ambitieus, maar coach Stijn Stijnen blijft realistisch. Een droomseizoen zoals vorig jaar zal heel moeilijk worden om over te doen. Daar heeft de club gewoonweg de budgetten niet voor. De ambitie is om dit seizoen de plaats van Patro in het profvoetbal te bevestigen. Daarna kan gewerkt worden aan de promotie naar 1A. En dat samen met voorzitter Coley Parry. Volgens Stijnen is er helemaal geen sprake van een eventuele verkoop van de club.