Jong Keukengeweld: Cocotte Lommel

En eindigen doen we ons nieuws met een nieuwe reeks. Hét collectief van de beste jonge chefs van Vlaanderen en Brussel: dat is Jong Keukengeweld, een initiatief van Horeca Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen. In tien dagen belicht TV Limburg evenveel gastronomische toprestaurants in onze provincie. En dat brengt ons vandaag in Sint-Truiden. In De Stadt van Luijck steekt de hyper ambitieuze chef Patjim Bajrami zijn honger naar een ster niet onder stoelen of banken. En dat moet ook niet.