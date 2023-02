Jonge Limburgse boeren plaatsen houten kruisen: "Vlaamse regering speelt met onze toekomst"

*Negen dagen na de aardbeving in Turkije zoeken drie Limburgse reddingswerkers uit Heusden-Zolder in het rampgebied naar slachtoffers. Het is hopen op een wonder, want de kans dat ze nog overlevenden vinden, is bijzonder klein. *Jonge Limburgse boeren protesteren in Brussel met houten kruisen, omdat een stikstofakkoord uitblijft. Deze Vlaamse regering speelt met onze toekomst, klinkt het.*Het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder voert een feitelijke leerlingenstop in. *In Genk maakt burgemeester Dries zich boos omdat het nieuwe cashpunt in Shopping 1 na acht uur 's avonds niet meer toegankelijk is. *En wijnbeleving en culinair toerisme: het is dè trend waarvoor gasten naar Haspengouw en Sint-Truiden afzakken.