Jonge Maaseikenaar krijgt mondharmonica van Bruce Springsteen

In Bilzen is het dierenparkje weer opengegaan voor het publiek. Vorig jaar sloot het park voor renovatiewerken. Bezieler Guillaume Timmermans kreeg begin 2023 nog 100.000 euro van de stad om het park te vernieuwen, maar niet veel later overleed hij. Hij werd 97. De renovatiewerken zijn toch doorgegaan en in het bijzijn van zijn familie wordt hij in 'zijn' parkje plechtig geëerd. In het parkje zitten sierduiven, eenden, pauwen, geiten en zwanen. Zij kunnen vanaf nu terecht in grotere verblijven.