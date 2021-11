Jonge Rode Duivels van Jacky Mathijssen zetten grote stap richting EK 2023

door Jeroen Houben

Vanavond spelen de Rode Duivels in Brussel tegen Estland. Als Courtois en co winnen dan zijn ze verzekerd van winst in de groep. En zijn ze meteen het vijfde land dat zich plaatst voor het WK in Qatar. En dat met zes Limburgers in de selectie. Maar daarover meer morgen in TVL Score. Intussen liggen de Belgische beloften ook helemaal op koers. Met een knappe 15 op 15 zijn de U21 bezig aan een foutloos parcours richting het EK 2023. Vrijdag wonnen de jonge Duivels nog met 2-0 tegen Turkije.