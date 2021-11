Jonge wolvin doodgereden in Peer

door Margo Ombelets

Deze ochtend is één van de wolven doodgereden op de grens van Peer en Meeuwen. Het gaat om een vrouwtjeswelp van dit jaar.

De welp werd aangereden door een bestuurder ter hoogte van de Meeuweneinde en Bunkerstraat in Peer. De bestuurder stopte niet na de aanrijding. Een andere automobilist passeerde de wolf, en belde de hulpdiensten. Het Natuurhulpcentrum kwam ter plaatse om de wolf op te halen. Het Instituut voor Natuur en Bos zal het kadaver verder onderzoeken.

Het is al de vierde wolf op twee jaar tijd die doodgereden wordt. Twee jaar geleden, werd een wolf doodgereden in Opoeteren. En ook vorig jaar werden twee wolven doodgereden. Het is typisch voor deze periode dat wolven slachtoffer worden in het verkeer. De welpen beginnen nu mee te jagen, maar zijn nog niet zo autoschuw als de oudere wolven.