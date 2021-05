- Militair, wapengek, terreurverdachte, fitnessfanaat, extreem-rechts, gevaarlijk en kwaad op Marc Van Ranst. Wie is de 46-jarige Jürgen Conings uit Dilsen-Stokkem die nu al dertig uur lang heel het land op stelten zet? - In de klopjacht op Jurgen Coonings heeft het gerecht het Nationaal Park Hoge Kempen afgesloten. Honderden politiemensen verzamelen er in de zoektocht naar de voortvluchtige die zich mogelijk in de bossen ophoudt. - In Maasmechelen is een 11-jarig fietsertje levensgevaarlijk gewond bij een verkeersongeval en in Lummen is een jongeman dood aangetroffen in een bestelwagen.- Racing Genk wil tot op de laatste speeldag mee strijden om de titel. We blijven Club Brugge opjagen, zegt trainer John Van den Brom.- En koning Filip en koningin Mathilde steken een hart onder de riem van personeel en patiënten van het Jessa ziekenhuis in Hasselt.