Jongeren gebruiken steeds meer overmatig veel parfum

Twee luipaarden die al 6 jaar in het Natuurhulpcentrum verblijven hebben eindelijk een nieuwe thuis gevonden. Over enkele weken zullen de dieren verhuizen naar een opvangcentrum in Zuid-Afrika. In 2017 al werden ze in beslag genomen in Polen in een illegaal kweekcentrum, maar door allerlei juridische verwikkelingen bleef de toestemming om ze definitief te plaatsen, lange tijd uit . Daardoor zijn de twee luipaarden de dieren die het langst in het Natuurhulpcentrum hebben verbleven. Tot nu dus.