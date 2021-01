De bibliotheek van Genk hanteert een nieuw reservatiesysteem zodat studenten op voorhand een studieplek kunnen reserveren. Via het platform genaamd 'Book a Place' melden studenten zich aan en kiezen vervolgens het gewenste uur en de gewenste dag. In de bib kunnen ze via een QR-code inchecken en zo gebruik maken van de studieplek. De studenten reageren enthousiast, want sinds de corona-uitbraak was studeren in de bib niet meer mogelijk.