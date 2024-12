De Vlaamse regering heeft die beslissing vanmiddag goedgekeurd. Er komt een totaalverbod in de eerste en de tweede graad. Scholen kunnen zelf beslissen over een verbod in de derde graad. In het regeerakkoord was al een gsm-verbod opgenomen voor de lagere scholen. Demir gaat een stap verder en breidt het uit naar het middelbaar onderwijs. Het verbod gaat in bij de start van het nieuwe schooljaar in september maar scholen worden aangemoedigd om de gsm nu al te bannen. Zuhal Demir zegt dat leerlingen in de klas moeten focussen op de leerkracht en niet op TikTok.