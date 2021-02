In Kinrooi zijn er vandaag coronabesmettingen vastgesteld bij twee kinderen van de buitenschoolse kinderopvang ’t Speel-nestje. Op aanraden van coördinerend geneesheer van Eerstelijnszone Maasland Gerry Hurkens wordt de kinderopvang tijdelijk gesloten. De gemeente stelt alles in het werk om alle 178 betrokkenen vandaag nog te testen. “Voor alle kinderen en begeleidsters die de voorbije twee dagen in ’t Speel-nestje waren, zijn we druk in de weer om vandaag nog een testing te organiseren in sporthal De Schans”, vertelt burgemeester Jo Brouns (CD&V). “De opvang vandaag is gewoon doorgegaan. Voor morgen gaan we momenteel nog na of opvang van niet-betrokkenen mogelijk is. Maar vanaf morgenavond is ’t Speel-nestje gesloten tot en met zondag 21 februari. De eerste schooldag na de krokusvakantie gaat de kinderopvang normaal gezien terug open.“ De ouders van de betrokken kinderen worden vandaag nog allemaal persoonlijk gecontacteerd. “We hebben begrip voor de eventuele ongerustheid bij de ouders, maar willen hen vragen om even het telefoontje af te wachten. Onze diensten zijn volop in de weer om dit allemaal voor te bereiden en op te volgen”, besluit burgemeester Brouns.