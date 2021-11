Jongeren telefoneren niet meer: belangst wordt een probleem op de arbeidsmarkt

De wolf is opnieuw gespot op klaarlichte dag. Deze ochtend werd hij door meerdere automobilisten gefilmd terwijl hij de Weg naar Opglabbeek in Oudsbergen overstak. Onder andere de 21-jarige Mats Loos uit Meeuwen kon de wolf op beeld vastleggen. Recent werd één van de wolven nog op klaarlichte dag gefilmd in Opoeteren bij Maaseik. Vanochtend werd opnieuw een wolf door verschillende mensen gezien. Deze keer in Oudsbergen, op de drukke N76 tussen Meeuwen en Opglabbeek. Daar liep het dier rond 20 na 8 op het fietspad langs de drukke weg, waarna het de baan overstak. De 21-jarige Mats Loos was op weg naar de UHasselt toen de wolf stapvoets langs zijn wagen begon te lopen. Even verderop stak hij tussen het drukke verkeer de weg over. De student uit Oudsbergen wist het dier te filmen met zijn gsm. “Ik hoopte stiekem de wolf ooit eens tegen te komen, en vandaag is dat gelukt”, aldus Loos. “Het was een mooi dier, en ook redelijk groot.” Later volgt meer in het TVL Nieuws.