Jongeren uit Genk en Bilzen in Keulen aangeklaagd voor beklimmen en vernielen van de dom

De politie van Bilzen - Hoeselt - Riemst heeft afgelopen nacht een hardleerse dronken bestuurder twee keer aan de kant gehouden. De man belde uiteindelijk zijn vriendin om hem op te pikken, maar ook zij bleek gedronken te hebben. Afgelopen nacht heeft een interventieploeg van de lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst op Meershoven in Bilzen een voertuig uit Genk aan de kant gehaald. Het voertuig had door de hoge snelheid in het centrum van Bilzen de aandacht getrokken van de patrouillerende ploeg. De bestuurder bleek, na het afleggen van een ademtest, bijna 2 promille alcohol in het bloed te hebben. Dat is dus maar liefst 4 keer meer dan de toegelaten grens. Twintig minuten later opnieuw aangehoudenHet rijbewijs van de bestuurder werd dan ook onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Aan de bestuurder werd duidelijk gemaakt dat hij niet meer verder mocht rijden. Twintig minuten later werd hetzelfde voertuig, met dezelfde bestuurder achter het stuur, opnieuw onderschept door een politieploeg. Omdat de bestuurder even voordien al een rijverbod opgelegd kreeg, werd het voertuig in beslag genomen voor 15 dagen in opdracht van het Parket Limburg. Het voertuig werd getakeld. Rijbewijs van vriendin ook ingetrokkenTijdens de controle van de bestuurder kwam zijn vriendin ter plaatse om hem op te pikken. Het dimlicht van haar voertuig bleek defect te zijn. Aan de vrouw werd ook een alcoholtest opgelegd. Ook zij had te veel gedronken: ze had bijna 1.5 promille alcohol in het bloed. Haar rijbewijs werd voor 6 uren ingehouden. Beide personen zullen zich bij de politierechter moeten verantwoorden.