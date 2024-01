door Thibaut Willems

Voor het tweede jaar op rij is er voor jongeren een dj-kamp in de Versuz in Hasselt. Daar leren ze het vak van echte dj's die zelf al op Tomorrowland en Pukkelpop stonden. In totaal zijn het zo’n 40 jongens en meisjes die deelnemen aan de tomorrowland academy.