Jongste hotelmanager van Vlaanderen leidt Eburon in Tongeren

door Birgit Van Asten

De jongste hotelmanager van Vlaanderen is de 20-jarige Yannick Knapen van Eburon in Tongeren. Knapen begon er enkele jaren geleden als student te werken en zijn talent en inzicht vielen direct op. Twee jaar later mag hij zich al manager noemen en is hij verantwoordelijk voor het personeel, de boekhouding en de klantenontvangst. Het Eburon-hotel behoort tot de Different Hotel-groep die start met een Future Leadership Program. Dat is een programma om gemotiveerde jongeren die niet hebben verdergestudeerd toch een kans te geven in de sector. Want de arbeidsmarkt is krap.