Steeds meer vrouwen kiezen voor hair extensions. Het is een manier om dunner haar te verdikken, maar het is natuurlijk ook een manier om sneller van look te veranderen. Extensions kunnen al snel slecht geplaatst worden of te zwaar aanvoelen. Daarom heeft de 39-jarige Mieke Vanhaeren uit Herk-de-Stad een eigen techniek ontwikkeld om de haarverlenging of verdikking aan te brengen. De nieuwe techniek is gepatenteerd, dus de komende vijf jaar mag niemand de techniek kopiëren. De Herkse is wel van plan om opleidingen te geven.