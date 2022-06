Vandaag is het wereldkampioenschap Flyball van start gegaan in de Soeverein in Lommel. Flyball is de enige teamsport die met honden beoefend wordt. Op één veld lopen telkens twee ploegen van elk vier honden een razendsnelle aflossingsrace. Het is de eerste keer dat het wereldkampioenschap naar België komt. 64 teams uit negen landen nemen dit jaar deel aan de competitie. Morgen is de finale en weten we wie de hoogst mogelijke eer binnen het wereldwijde flyball zal behalen.