Gisteren rolde de politie een crystal meth-lab op in Maasmechelen. De politie kon vijf verdachten arresteren. Het is de tweede keer dat in Limburg een drugslabo wordt opgerold waar de drugs gemaakt worden die uiterst verslavend zijn en vooral in de VS bekend zijn. De lokale politie Lanaken-Maasmechelen deed gisterenochtend een huiszoeking in een grote stal achter een woning in de Hemelrijkstraat in Maasmechelen. In deze stal werd een actief drugslabo aangetroffen. Het bleek een groot drugslabo te zijn waar de methamfetamines werden aangemaakt. De agenten vonden ook een grote partij chemicaliën die wordt gebruikt voor het productieproces. De civiele bescherming en de federale politie kwam ter plaatse om het drugslabo te ontmantelen. Vijf verdachten opgepaktEr werden in totaal vijf personen gearresteerd. Drie van hen werden aangetroffen in het labo zelf. In de daaropvolgende uren zijn nog twee huiszoekingen uitgevoerd waarbij opnieuw twee verdachten werden gearresteerd. De verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren, en die besloot vier personen aan te houden en één persoon in vrijheid te stellen. Het onderzoek wordt verdergezet door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, onder leiding van de onderzoeksrechter. 15de drugslabo in Limburg dit jaarIn Limburg werden er dit jaar tot op heden al 13 productiesites voor synthetische drugs aangetroffen en ontmanteld. Daarnaast werden er 11 dumpingen van drugsafval ontdekt en 7 stockageplaatsen blootgelegd. In 2019 waren dit 14 drugslabo’s, 5 stockageplaatsen en 23 dumpingen. Anoniem drugsmeldpuntHet Parket Limburg en de politie vragen buurtbewoners om het anoniem drugsmeldpunt te gebruiken van zodra je verdachte signalen opmerkt die kunnen wijzen op een drugslabo of – dumping. "Aarzel niet en contacteer de politie of doe het anoniem via het nummer 0800/20877. Wie de signalen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een labo of dumping nog eens wil herlezen, kan steeds terecht op www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be."