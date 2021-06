Vijf doden en 9 gewonden. Dat is de loodzware tol van de instorting van een school in aanbouw in Antwerpen. De Confederatie Bouw Limburg wijst erop dat het zeer uitzonderlijk is dat er zoveel slachtoffers bij één werfongeval vallen. De bouwsector zet al enkele jaren sterk in op preventie en sensibilisering rond veiligheid op de werven. De sectorfederatie betreurt de ramp in Antwerpen en betuigt haar medeleven aan de slachtoffers.