Joseph Aidoo "Ik ben vriendelijk, maar niet op het veld"

Bij volleybalclub NOLIKO Maaseik worden momenteel de laatste vraagtekens voor volgend seizoen weggegomd. De Nederlandse international Just Dronkers komt het team versterken op de liberopositie. Voor die liberopositie was ook Sébastien Dumont in de running. Seb heeft al drie jaar op de teller in Maaseik en zat voortdurend dicht tegen het basisteam aan, maar écht zijn vaste stek opeisen, leek tot nu net niet te lukken. In onderling overleg met Maaseik vertrekt hij voor een jaar naar Antwerpen waar hij allicht meer effectieve speelgelegenheid zal krijgen. De nieuwe libero Just Dronkers (°7 juni 1993) kwam uit voor de Nederlandse topploeg en landskampioen AB Groningen/Lycurgus. Sinds 2015 maakt hij ook deel uit van de "Lange Mannen", de Nederlandse nationale selectie.