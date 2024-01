Deze ochtend is er een auto in het Albertkanaal in Beringen terechtgekomen. De bestuurder kon zichzelf in veiligheid brengen. Er was even sprake van een tweede slachtoffer, maar dat blijkt er niet te zijn. Zowel brandweer als politie kwam massaal ter plaatse om de wagen uit het water te halen. De bestuurder is overgebracht naar het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder. Zijn toestand is stabiel.