Journalist Margo Ombelets live in Bocholt: "Zaakvoerder erg onder de indruk van de feiten"

September is tot dusver flink zomers verlopen. Afgelopen weekend was het zelfs ronduit heet met maxima boven 30 graden. Ook komend weekend wordt het weer warm en vaak zonnig. Op beide dagen liggen de maxima tussen 24 en 27 graden. Deze donderdag en ook vrijdag is het heerlijk septemberweer met veel zon. Deze namiddag wordt het 19 tot 23 graden en vrijdag wordt het nog een paar graden warmer met 20 tot lokaal 25 graden. Zomerse zaterdagOp de eerste dag van het weekend zijn er zonnige perioden. Om 8:00 uur is het ongeveer 14 graden. De zon warmt de lucht flink op en uiteindelijk komt het kwik in de namiddag uit tussen 24 en 27 graden. De wind is slechts zwak en waait uit het oosten.Hiermee is het ideaal weer voor buitenactiviteiten als wandelen, fietsen en barbecueën. Zelfs een bezoek aan een recreatieplas of buitenzwembad is in de namiddag goed mogelijk. De zon schijnt tussen 12:00 en 15:00 uur met zonkracht 4. Later in de namiddag en avond trekken wat meer wolkenvelden over het land, maar tot buien komt het niet. In de nacht naar zondag is het wisselend bewolkt en droog. Voor de tijd van het jaar is het een zachte nacht met minima rond 15 graden. Zondag opnieuw warm, wel meer wolken en stijgende buienkansZondagochtend zijn er wolkensluiers waar de zon op de meeste plaatsen nog wel doorheen weet te schijnen. De temperatuur loopt opnieuw flink op en in de namiddag is het op veel plaatsen 25 tot 27 graden. Alleen in de hogere delen van de Ardennen en in de kustregio blijft het kwik net onder 25 graden steken. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe. Ook stijgt vanaf het zuidwesten de buienkans, maar er is een goede kans dat het tot de avond overal nog droog blijft.Na het weekend is het behoorlijk wisselvallig met dagelijks buien. Maandag is kans op stevige onweersbuien en wordt het nog 21 tot 25 graden. De rest van de week ligt de maximumtemperatuur rond 20 graden. Bron: Meteovista