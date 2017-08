Nu het Pukkelpopcircus weer begonnen is, is ook de Kempische steenweg afgesloten. En dat is toch één van de drukste verkeersaders van Limburg. Het gaat om een veiligheidsmaatregel. Alleen fietsers en de hulpdiensten mogen wel door. Dat zorgt voor verkeersproblemen. De auto's richting Hasselt staan aan te schuiven vanaf Houthalen. Wie er niet moet zijn, krijgt de raad om via de autosnelwegen E313 en E314 te rijden en de Kempische steenweg te vermijden.