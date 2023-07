In Koersel bij Beringen heeft de politie deze voormiddag rond 10u45 de grote middelen ingezet om een voortvluchtige man te zoeken. Die ging op de vlucht toen enkele agenten van de politie Beringen-Ham-Tessenderlo hem op verzoek van de onderzoeksrechter bij zijn thuis aan de Laan op Heusden wilden oppakken omdat hij zijn voorwaarden geschonden had. Toen de man de politie zag, zette hij het op een lopen. Tijdens de zoektocht naar de voortvluchtige man werden een helikopter en een speurhond ingezet. Ook de politie van Heusden-Zolder bood ondersteuning. De politie kamde de volledige buurt uit en sprak ook buurtbewoners aan met de vraag of ze de gevluchte man gezien hadden. Uiteindelijk kon de man gevat worden, hij had zich verstopt in de tuin van de buren.