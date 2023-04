- De mogelijke impact van de Einstein Telescoop op Limburg is van een veel grotere orde dan de reconversie van de economie in onze provincie na de sluiting van de mijnen en Ford Genk. Dat zegt gouverneur Jos Lantmeeters. In een gesprek met TV Limburg zeggen Lantmeeters en Vlaams minister voor Economie Jo Brouns dat we alles uit de kast moeten halen om het project naar Limburg te halen.- De bloesemperiode is begonnen. Borgloon geeft de aftrap met de Stroopfeesten en de politie Sint-Truiden / Gingelom / Nieuwerkerken laat agenten op de fiets patrouilleren tussen de bloesemtoeristen.- Ook de tweede week van de Paasvakantie krijgen we kwakkelweer met veel te koude temperaturen. Het gaat veel regenen en het kwik schommelt rond de 12 graden.- Op twee wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie ziet Racing Genk Union naderen tot op twee punten. En STVV boekt op Pasen zijn mooiste overwinning van het seizoen. - En het dierenasiel van Genk laat Bekende Vlamingen poseren in de zoektocht naar een gouden mandje voor moeilijk te plaatsen honden en katten.