Julius Caesar leed zijn grootste nederlaag op de Sint-Pietersberg in Riemst

Code oranje, drink voldoende, en verspil geen water. Gouverneur Herman Reynders vraagt Limburgers deze en nog enkele andere maatregelen in acht te nemen tijdens deze warme en droge periode. Volgens de weersverwachtingen krijgen we een langere tijd zomerse temperaturen in heel Limburg. In Limburg geldt code oranje wat betreft brandgevaar. Het is erg droog en brandgevaarlijk in onze natuurgebieden. "We roepen inwoners en bezoekers op om extra alert te zijn, niet te roken in natuurgebieden en bossen en zeker geen vuur te maken. Gelet op de komende zomerkampen, vragen we jeugdbewegingen om extra voorzichtig te zijn en kinderen niet zonder toezicht in natuurgebieden te laten. Onze brandweerdiensten en natuurbeheerders staan paraat om een mogelijke brand in de kiem te smoren," vertelt gouverneur Herman Reynders in een persbericht. Waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan "Tijdens deze waarschuwingsfase roepen we op om kwetsbare groepen zoals (vereenzaamde) ouderen, zieken en jonge kinderen niet uit het oog te verliezen en te verzekeren dat zij de nodige zorgen krijgen. Wees voorbereid, drink voldoende water en hou jezelf en je woning koel!" Zuinig omspringen met water "Alhoewel de drinkwaterbevoorrading in Limburg niet in het gedrang komt, roep ik op om zoals steeds zuinig om te springen met drinkwater. Drinkwater is een kostbaar goed, nu meer dan ooit in deze langere periode van droog weer," gaat Reynders verder. Enkele tips om spaarzaam met water om te gaan: Neem liever een korte verfrissende douche dan een lang bad Laat de kraan niet lopen tijdens het tandenpoetsen Gebruik regenwater om bloemen en planten water te geven Besproei je gazon niet onnodig, je zult verbaasd zijn hoe snel het herleeft Was uw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over