De politie Carma onderzoekt drie kleine branden die gisteren in Genk hebben gewoed. “Er zijn mogelijke aanwijzingen van kwaad opzet”, klinkt het. Gisterenochtend rond 05.40 uur brak er brand uit in een veranda aan een woning in de Frans Allardstraat. ’s Avonds rond 20 uur ontstond een tweede, gelijkaardige brand op het terras van een woning in de Koning Albertlaan. De buren blusten het vuur zelf met een tuinslang, tot de brandweer Oost-Limburg ter plaatse was. Brandweer en politie werden rond 22.20 uur nog een keer opgeroepen voor een derde brand in een tuinhuis aan de Venkellaan. Bij de drie branden raakte niemand gewond. De schade bleef ook beperkt. De drie locaties worden onderzocht door het gerechtelijk labo en een branddetectiehond. Er zijn aanwijzingen dat de branden mogelijk werden aangestoken. De politie Carma voert het verdere onderzoek.