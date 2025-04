In Antwerpen is de fraudezaak in beroep tegen Michel Dylst van de KS Vriendenkring begonnen. Dylst is dit keer aanwezig. In eerste aanleg in Hasselt kwam hij niet opdagen en werd hij veroordeeld tot vier jaar met uitstel wegens verduistering van minstens 2,2 miljoen uit de mijnwerkerskas. De openbare aanklager in Antwerpen vraagt dat Dylst opnieuw schuldig wordt verklaard en minstens een even zware straf krijgt. Vandaag en vrijdag worden de pleidooien gehouden.Meer in het TVL-Nieuws om 18 uur 30.