Juwelen met moedermelk zijn nieuwste hype

Olympische atlete Mieke Gorissen uit Diepenbeek wint de goesting-award 2021. De goesting-award is in 2020 in het leven geroepen door Frank Keunen, auteur van het boek 'goesting het leven'. De Diepenbekenaar pleit er in zijn boek voor om van het woord 'goesting' een werkwoord te maken. Goesting als een levenswijze met drie levensstijlen: bewust leven in het nu, samen met mensen die u lief heeft en in iedere situatie op zoek gaan naar het positieve. Dit is ook de boodschap die Frank Keunen brengt tijdens zijn lezingen die op verschillende plaatsen worden georganiseerd in Vlaanderen. Stijn Coninx ontving vorig jaar de eerste award. Via facebook werd een oproep gedaan om iemand te nomineren voor 2021. James Cooke, Matthias De Caluwe en Mieke Gorissen werden weerhouden. Het werd uiteindelijk Mieke Gorissen die de award in ontvangst mocht nemen voor haar doorzettingsvermogen en haar spontaniteit.