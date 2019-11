Kaartspel bridge sterft uit in Limburg

Winterland Hasselt is begonnen aan de opbouw van de 12de editie. Nieuw is dat het evenement op het Kolonel Dusartplein nauwer samenwerkt met de horeca in de binnenstad. Wie op Winterland iets drinkt, krijgt korting in het centrum. Vandaag is begonnen aan de opbouw van de schaatsbaan. Aan de achterkant van de kazernemuur start de opbouw na 11 november. Opnieuw wordt er gemikt op 600.000 bezoekers. Ook het reuzenrad krijgt opnieuw een plaats in het grote kerstdorp.