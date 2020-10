In Hoeselt wil burgemeester Werner Raskin dat er een referendum komt onder de inwoners over de toekomstige fusie met Bilzen en Riemst. Het is nog niet zover. De drie gemeenten gaan fusiegesprekken aanknopen. De gemeenteraad van Bilzen heeft daarvoor het licht op groen gezet. De burgemeesters van Bilzen en Riemst besnuffelen elkaar al even met het oog op een fusie. De gemeenteraad van Hoeselt heeft nu een brief gestuurd om bij de gesprekken betrokken te worden. Maar burgemeester Raskin is een koele minnaar van de fusie en stelt zijn voorwaarden.