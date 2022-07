Het getroffen gebied aan de Oudsberg, waar gisteren een grote brand woedde, blijft tot en met dit weekend verboden terrein. Vanmorgen zijn de brandweerkorpsen Oost-Limburg en Noord-Limburg opnieuw begonnen met bluswerken in het natuurgebied aan het Zavelbos. Dat is aan de rand van de Oudsberg in Opglabbeek. Daar legde een felle brand 5 hectare natuur in de as. Vannacht bleef alles rustig, maar vanmorgen is het vuur, vooral ondergronds, op enkele plekken terug aangewakkerd. Mede door de wind. Maar alles is onder controle, al gaat het nablussen wellicht nog enkele dagen duren.